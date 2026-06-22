Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mutmaßlicher Autodiebstahl führt zu weiteren Ermittlungen gegen 21-Jährigen

Rostock (ots)

Nach dem Hinweis auf einen mutmaßlichen Autodiebstahl in Rostock-Schmarl hat die Kriminalpolizei Ermittlungen gegen einen 21-jährigen Deutschen aufgenommen. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts mehrerer Straftaten ermittelt. Dabei stellten die Beamten unter anderem einen Baseballschläger, eine Schreckschusswaffe sowie weitere mutmaßlich tatrelevante Gegenstände sicher.

Den Hinweis erhielt die Polizei am frühen Montagmorgen von einer Zeugin, die beobachtet hatte, wie ein Mann versuchte, ein Fahrzeug zu entwenden. Die Beamten trafen den beschriebenen Mann gegen 00:45 Uhr im Stephan-Jantzen-Ring nicht mehr an, konnten jedoch mithilfe der Zeugin das betroffene Fahrzeug ausfindig machen. An diesem wurden deutliche Aufbruchspuren festgestellt. Zudem wurde unterhalb des Fahrzeugs ein Baseballschläger sichergestellt.

Im unmittelbaren Umfeld fanden die Einsatzkräfte zudem ein weiteres Fahrzeug, das augenscheinlich im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt stand. In dem unverschlossenen Pkw befanden sich unter anderem mehrere Werkzeuge, die zur gewaltsamen Öffnung von Fahrzeugen geeignet sind. Darüber hinaus stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie Utensilien zum Konsum von Cannabis sicher.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das betreffende Fahrzeug auf ein Unternehmen zugelassen ist. Keiner der Nutzungsberechtigten gab jedoch an, das Fahrzeug bewegt zu haben. Es wurde festgestellt, dass der zugehörige Fahrzeugschlüssel augenscheinlich entwendet worden war.

Nach Hinweisen auf einen möglichen Tatverdächtigen suchten Polizeibeamte den 21-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf und konfrontierten ihn mit den Vorwürfen. Dabei gab er unter anderem an, den beschädigten Pkw aufgebrochen zu haben. Zudem räumte er ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und das betreffende Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. Auch den aufgefundenen Baseballschläger bezeichnete er als seinen.

Darüber hinaus konnten am Tatort diverse pyrotechnische Erzeugnisse sichergestellt werden, die ebenfalls dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. In diesem Zusammenhang wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt.

Die Polizei leitete zudem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls mit Waffen, des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Zur Beweissicherung ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme an. Zudem kam der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung am Tatort zum Einsatz.

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