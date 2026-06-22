Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Satow - Kriminalpolizei ermittelt

Satow (ots)

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Satow ist in der Nacht zu Sonntag ein leerstehendes Gebäude vollständig ausgebrannt.

Anwohner bemerkten das Feuer gegen 01:30 Uhr im "Heller Weg" und informierten die Integrierte Leitstelle Rostock. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Fünf Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Das seit etwa 20 Jahren leerstehende Einfamilienhaus konnte jedoch nicht mehr erhalten werden und brannte vollständig aus.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Sonntagvormittag an. Ob das Gebäude noch betreten werden kann oder einsturzgefährdet ist, muss nun durch einen Statiker geprüft werden.

Die Kriminalpolizei hat am Brandort Spuren gesichert und Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

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