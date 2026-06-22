Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt am Wochenende acht alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei Schwerin hat am vergangenen Wochenende insgesamt acht alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen stellten die Einsatzkräfte drei Autofahrer, vier Fahrer von E-Scootern sowie einen Radfahrer fest, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren.

Den höchsten Atemalkoholwert unter den Kraftfahrzeugführern wies ein 42-jähriger deutscher Autofahrer aus Rostock auf. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei am Freitagabend gegen 19:00 Uhr informiert, nachdem ihr der Mann in einem Supermarkt im Stadtteil Mueßer Holz durch deutlichen Alkoholgeruch aufgefallen war. Anschließend beobachtete sie, wie er sich hinter das Steuer eines Pkw setzte und davonfuhr. Polizeibeamte kontrollierten den Fahrer wenig später und stellten einen Alkoholwert von 3,29 Promille fest. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ebenfalls am Freitagabend fiel Polizeibeamten auf der Pampower Straße ein Pkw auf, der statt der dort zulässigen 70 km/h lediglich mit etwa 30 km/h unterwegs war. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, kam es beinahe zu einem Zusammenstoß. Der 47-jährige armenische Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten die Beamten zudem zwei E-Scooter-Fahrer fest, deren Fahrzeuge nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügten. Beide Fahrer müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Einer der beiden Fahrer, ein 28-jähriger Deutscher, wurde am Samstag gegen 18:45 Uhr in der Wismarschen Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand.

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte auf dem Marienplatz zwei 19 und 25 Jahre alte deutsche E-Scooter-Fahrer aus Hannover. Die Atemalkoholtests ergaben Werte von 0,69 beziehungsweise 0,68 Promille. Gegen beide Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Den höchsten Alkoholwert des Wochenendes stellten die Beamten bei einem Radfahrer fest. Der 30-jährige Rumäne war in der Nacht zum Sonntag im Bereich Mueßer Holz aufgrund fehlender Beleuchtung an seinem Fahrrad aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille.

Den Abschluss der alkoholbedingten Verkehrsstraftaten bildete am Montagmorgen gegen 03:00 Uhr ein 33-jähriger rumänischer Autofahrer. Einer Polizeistreife fiel der Mann schlafend in einem Pkw auf, dessen Motor noch lief. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich einer Bushaltestelle. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,33 Promille fest.

In allen Fällen wurden entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

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