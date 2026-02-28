PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock und der Bundespolizeiinspektion Rostock anlässlich der Spielbegegnung des F.C. Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen

Rostock (ots)

Am heutigen Sonnabend, dem 28. Februar 2026, fand das Fußball-Drittliga-Spiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen im Rostocker Ostseestadion statt. Rund 21.000 Zuschauer verfolgten die Begegnung. Die Polizei hatte das Spiel im Vorfeld als Risikospiel eingestuft.

Während der bahnseitigen Anreise der Gästefans aus Essen kam es beim Umstieg am Bahnhof Bad Kleinen zu Störaktionen aus der Fanszene. Einsatzkräfte der Bundespolizei identifizierten eine Gruppe von zehn Personen und unterzogen sie polizeilichen Maßnahmen. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vorlag. Die Beamten vollstreckten diesen. Bei den kontrollierten Personen fanden die Beamten zudem Pyrotechnik sowie Schutzbewaffnung. Sie schlossen die Gruppe von der Weiterreise nach Rostock aus und begleiteten sie anschließend in Richtung Lübeck.

Die weitere Anreise der insgesamt rund 1.000 Gästefans sowie der eingerichtete Shuttleverkehr vom Hauptbahnhof Rostock zum Ostseestadion verliefen ohne nennenswerte Vorkommnisse.

In der Maßmannstraße stellten Kräfte der Landespolizei im Vorfeld der Begegnung einen 21-jährigen Deutschen fest, der zuvor Pyrotechnik gezündet hatte. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Während der Spielbegegnung im Ostseestadion registrierten die Einsatzkräfte keine polizeilich relevanten Störungen.

Im Anschluss an die Partie warf eine bislang unbekannte Person in der Braunschweiger Straße Pyrotechnik. Durch die Explosion wurde die Scheibe eines vorbeifahrenden Fahrzeugs beschädigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Am Hauptbahnhof Rostock leisteten drei Heimfans im Zuge ihrer Abreise Widerstand gegen eingesetzte Kräfte der Bundespolizei und beleidigten diese. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgt auf Basis der um 20:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

