Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach 49-Jähriger aus Hagenow

Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Seit dem Abend des 12.12.2025 wird eine 49-jährige Frau aus Hagenow vermisst. Polizeibekannt wurde der Sachverhalt am Vormittag des 16.12.2025, als Arbeitskollegen die Frau bei der Polizei als von der Arbeit abwesend meldeten. Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen ist die Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes.

Eine Personenbeschreibung sowie ein Lichtbild können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=216827&processor=processor.sa.pressemitteilung

Die Polizei bittet in diesem Fall um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben zur Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0385-5180 4720, der polizeiliche Notruf sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

