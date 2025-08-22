Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann (39) mit zwei Haftbefehlen fest

Krefeld (ots)

Im Krefelder Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten in den frühen Morgenstunden (22. August 2025) um 03.30 Uhr einen Mann (39) aufgrund von zwei Haftbefehlen fest. Nach der Festnahme trat er seine Haft an.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 39-jährigen Deutschen im Personentunnel des Krefelder Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalie stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle (Betrug/ Erschleichen von Leistungen) der Staatsanwaltschaft Krefeld vorlagen. Hiernach hat der Verurteilte eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 4.500 Euro oder eine 150-tägige Haftstrafe zu verbüßen.

Noch vor Ort wurde der Mann festgenommen und in das Bundespolizeirevier Düsseldorf verbracht. Die Summe der genannten Ersatzfreiheitsstrafe konnte er nicht bezahlen und wurde im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt Willich überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell