POL-HRO: B195 nahe der A24 nach Unfall voll gesperrt

Zarrentin am Schaalsee (LK LUP) (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags war die Bundesstraße 195 kurz vor der Anschlussstelle Zarrentin nach einem Verkehrsunfall mit Verletzten voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 05:00 Uhr im Bereich der Zufahrt zum Pendlerparkplatz nahe der A24-Anschlussstelle Zarrentin infolge eines Vorfahrtsfehlers zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die B195 bis etwa 08:00 Uhr voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

