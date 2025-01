POL-HRO: Wer kennt diese Person? Kriminalkommissariat Güstrow bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach bislang unbekanntem Beschuldigtem

Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei in Rostock hat Ermittlungen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung am Mehmet-Turgut-Denkmal aufgenommen. Während einer Streifenfahrt wurden an dem Denkmal im Neudierkower Weg die teils unleserlichen Schriftzüge festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 038208 8882224, per ...

