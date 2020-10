Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar

Wismar (ots)

Am 04.10.2020, gegen 00:00 Uhr, kam es in der Straße An der Mole zu einem Brand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus, bei dem eine weibliche Personen durch Rauchgas verletzt wurde. Das Feuer brach, nach bisherigen Erkenntnissen, aus ungeklärter Ursache im Hausflur des 1. Etage an einem Elektroverteilerkasten aus. Durch den Brand wurde das Treppenhaus verrußt sowie einzelne Wohnungstüren und der Schaltkasten zerstört. Der Rauch breitete sich im gesamten Mehrfamilienhaus aus, sodass die 14 Wohnungen vorerst nicht weiter bewohnbar sind. Es wurden 40 Personen evakuiert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 70.000,00 Euro. Die 14-jährige Verletzte mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt und im Anschluss ins Krankenhaus Wismar gebracht. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof mit 15 Kräften sowie die Berufsfeuerwehr Wismar mit sieben Kräften im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Wismar sowie die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Untersuchung des Brandortes wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt. Dirk Hoffmann Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

