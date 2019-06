Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zivilcourage bewiesen - Autofahrer nimmt stark alkoholisierten Fahrzeugführer die Fahrzeugschlüssel ab

Hagenow - Pritzier (ots)

Dem Hinweisgeber war am 16.06.2019, gegen 12:15 Uhr ein Fahrzeug in der Ortslage Gramnitz durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. In der Ortschaft Pritzier stellte er selbst den Fahrer, nahm den Fahrzeugschlüssel in Verwahrung, informierte die Polizei über den Notruf und wartete auf das Eintreffen der Beamten.

Die Beamten des Polizeireviers Hagenow stellten bei einem 41jährigen Fahrer eines polnischen PKW VW Passat eine erhebliche Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit durch Genuss alkoholischer Getränke fest. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,04 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Für den couragierten Einsatz des Bürgers möchte sich das Polizeirevier Hagenow bedanken.

Im Auftrag Harald Stein Polizeipräsidium Rostock

