Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Personalveränderung in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock

Waldeck (ots)

Ab sofort ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock auf Grund personeller Veränderungen mit den Pressesprecherinnen Yvonne Hanske und Stefanie Busch neu besetzt. Polizeihauptkommissarin Hanske, die zuvor Pressesprecherin in der Polizeiinspektion Rostock war, tritt hier die Nachfolge von Stefan Baudler an. Der Kriminalhauptkommissar übernimmt fortan eine neue Funktion in der Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Die bisherige Erreichbarkeit der Pressestelle bleibt vom Personalwechsel unberührt.

