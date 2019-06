Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte männliche Leiche bei Consrade aufgefunden (LK Ludwigslust-Parchim)

Rostock/Consrade (ots)

Am Samstag, den 08.09.2019, gegen 10:00 Uhr wurde im Störkanal bei Consrade, unter der dortigen Autobahnbrücke, eine bisher unbekannte männliche Leiche gefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Straftat ausgeschlossen werden. Die bisher geführten Ermittlungen konnten die Identität der männlichen Person nicht klären. Personenbeschreibung: - männlich - westeuropäisches Aussehen - ca. 60 - 70 Jahre - geschätzte Größe: 1,65 m - hagere Gestalt - blond - graue Haare, ca. 5cm lang - blonder Schnauzbart - Trachealkanüle im Kehlkopfbereich - Tätowierung am linken Unterarm, ca. 5cm über dem Handgelenk, 7cm breit, 3cm hoch, links und rechts parallel zwei Linien abgehend, fünfzackiger Stern in der Mitte Bekleidung: - schwarzer dünngestrickter Pullover mit Reißverschluss, gelbe, rote und blaue schmale Querstreifen - dunkelblaue Jeanshose In unmittelbarer Nähe wurde ein schwarzes 28er Herrenrad der Marke Kalkhoff gefunden, welches der Person zugeordnet wird. Hinweise zur Identität der männlichen Person nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust (03874/411156) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Axel Starck Kriminalhauptkommissar Kriminaldauerdienst der PI Ludwigslust

