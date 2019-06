Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand auf dem Gelände eines Autoverwerters

Boizenburg (ots)

Am Abend des 08.06.2019 ereignete sich ein Brand in der Ringstraße in Boizenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf dem Gelände einer Autoverwertung zu einem Brand, bei dem mehrere Autowracks und ein Bagger Feuer fingen. Bei Eintreffen der Beamten und Feuerwehren brannten die Autowracks und der Bagger in voller Ausdehnung. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Zum Einsatz des Brandes kamen 55 Kameraden der Ortsfeuerwehren.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden die umliegenden Geschäfte aufgrund der starken Rauchentwicklung geräumt und der angrenzende Parkplatz gesperrt. Kurzfristige Schließungen der Geschäfte waren die Folge.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847/6060, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Dienststelle zu melden.

Im Auftrag Sandra Retsch Polizeikommissarin Polizeirevier Boizenburg

