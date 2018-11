POL-HRO: Brennender Bus auf der B 103

B 103 (ots) -

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf der B 103 in Höhe der Ortschaft Kritzmow zum Brand eines Reisebusses der Bundeswehr vom Standort der Luftwaffe in Laage. Dieser war glücklicherweise ohne Fahrgäste unterwegs. Der 30-jährige Busfahrer bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte den Bus auf dem Pannenstreifen abstellen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, der aufgrund eines technischen Defektes ausbrach. Für die Löscharbeiten und die Bergung des Busses musste die Fahrbahn in Richtung Rostock für ca. drei Stunden komplett gesperrt werden. Durch den Brand wurden der Bus und die Fahrbahn beschädigt. Durch die Beschädigungen auf dem Hauptfahrstreifen sind weiterhin Einschränkungen zu erwarten (halbseitige Sperrung). Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Frank Thiele Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

