POL-HRO: Räuberische Erpressung in Kühlungsborn - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Doberan (ots) - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der räuberischen Erpressung zum Nachteil einer Frau in Kühlungsborn.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand traf das 32-jährige Opfer am Montagabend, 26.11.2018, gegen 21:45 Uhr auf den noch unbekannten Täter. In der Rudolf-Breitscheid-Straße forderte der Mann unter Drohung mit einem Messer von der Frau die Herausgabe des Bargeldes. Mit seiner Beute floh der Mann dann in Richtung Bahnhof-Ost. Die Frau blieb unverletzt.

Beschreibung zum Täter: - ca. 175 bis 180 cm groß - ca. 30 bis 36 Jahre - schlanke Gestalt - dunkle Jacke und dunkle weite Hose - Wollmütze und Schal - sprach Deutsch ohne Akzent oder Dialekt

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 560, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell