POL-HRO: Verfassungsfeindlicher Schriftzug und Graffiti in Wismar

Wismar (ots) - Durch unbekannte Täter wurden am Marktkauf-Center und am Aldi-Zelt in der Zierower Landstraße in Wismar großflächige Graffiti-Schriftzüge in schwarzer Farbe mit zum Teil verfassungsfeindlichem Inhalt aufgebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 500 EUR beziffert.

Die Tat ereignete sich am 25.11.2018 in der Zeit von 4 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

