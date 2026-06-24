Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Terminankündigung: Innenminister verleiht Sonderpreis "Sport statt Gewalt"

Schwerin (ots)

Zum sechsten Mal wird der Sonderpreis "Sport statt Gewalt" vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern (LfK M-V) in Kooperation mit dem Lan-dessportbund Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Fünf Sportvereine mit herausragendem Einsatz für die Kriminal-prävention erhalten am Donnerstag von Innenminister Chris-tian Pegel und dem Präsidenten des Landessportbundes Andreas Bluhm den Sonderpreis "Sport statt Gewalt 2026". Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich ein-geladen.

Termin: Donnerstag, 25. Juni 2026, 16 Uhr Ort: Sportschule Warnemünde, Am Bahnhof 3, Rostock-Warnemünde

Eine Akkreditierung ist nicht erforderlich. Eine Voranmeldung per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de oder Telefon: 0385/588 12003 ist aus organisatorischen Gründen hilfreich.

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