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Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Terminankündigung: Innenminister verleiht Sonderpreis "Sport statt Gewalt"

Schwerin (ots)

Zum sechsten Mal wird der Sonderpreis "Sport statt Gewalt" vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern (LfK M-V) in Kooperation mit dem Lan-dessportbund Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Fünf Sportvereine mit herausragendem Einsatz für die Kriminal-prävention erhalten am Donnerstag von Innenminister Chris-tian Pegel und dem Präsidenten des Landessportbundes Andreas Bluhm den Sonderpreis "Sport statt Gewalt 2026". Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich ein-geladen.

Termin:	Donnerstag, 25. Juni 2026, 16 Uhr
Ort:	Sportschule Warnemünde, Am Bahnhof 3, Rostock-Warnemünde

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Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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