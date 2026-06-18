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Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Grundsteinlegung für Schulzentrum Ellernholzteich Greifswald

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch mit Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder den Grundstein für das neue Schulzentrum am Ellernholzteich legen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 24. Juni 2026, 13.30 Uhr

Ort: Osnabrücker Str. 4, 17489 Greifswald

Geplant ist eine Grundschule mit Hort sowie eine Zweifeld-Sporthalle in Kombination mit Mensa- und Aula sowie Sport- und Freianlagen für 312 Grundschüler. Die Gesamtkosten dafür werden rund 45 Millionen Euro betragen, wovon rund 29 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln zu je einem Drittel von Bund, Land und Kommune sowie 8 Millionen Euro aus EU-Mitteln des Programms EFRE - nachhaltige Stadtentwicklung bereitgestellt werden. Der Neubau entspricht den Anforderungen an Barrierefreiheit und Inklusion und ist als Schule mit spezifischer Kompetenz für die Förderschwerpunkte Sehen, Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung geplant.

Hinzukommen soll in einem späteren Bauabschnitt eine Regionalschule mit Orientierungsstufe für 416 Schülerinnen.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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