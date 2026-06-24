Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Terminhinweis: Landesregierung lädt zum Feuerwehrfest nach Rostock ein

Schwerin (ots)

Die Landesregierung feiert die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Land: Dazu laden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Innenminister Christian Pegel am Samstag (27. Juni) zum 5. Feuerwehrfest in den IGA-Park Rostock.

"Unsere Feuerwehren sind rund um die Uhr einsatzbereit - bei Bränden, Unwettern, Verkehrsunfällen oder Katastro-phen. Dieses Engagement ist alles andere als selbstver-ständlich. Das Dankesfest ist ein sichtbares Zeichen unse-rer großen Wertschätzung für diesen unermüdlichen Ein-satz", betont Innenminister Christian Pegel. Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 27. Juni 2026, ab 18 Uhr

Ort: IGA-Park Rostock, Schmarl Dorf 40, 18106 Rostock-Ortsamt 4

Für die bis zu 2.500 Besucherinnen und Besucher wird ein Programm für die ganze Familie auf der Festwiese des IGA-Park Rostock angeboten.

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