PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Mecklenburg-Vorpommern stärkt gemeinsam mit Sachsen, Brandenburg und Thüringen die Zusammenarbeit mit Brand- und Katastrophenschutz

Schwerin (ots)

Am Rande der Innenministerkonferenz in Hamburg haben heute die Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg und Sachsen eine Vereinbarung, um zentrale Beschaffungsprozesse künftig noch stärker zu bündeln, unterzeichnet.

Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, technischer Ausstattung sowie zusätzlichen Leistungen rund um den Bevölkerungsschutz. Durch die engere Abstimmung sollen Abläufe beschleunigt und Ressourcen gezielter eingesetzt werden.

Die Kooperation knüpft an bereits bestehende Strukturen an, die Mecklenburg-Vorpommern seit Längerem mit Brandenburg und Thüringen aufgebaut hat. Mit dem Beitritt Sachsens wird der Verbund nun erweitert und erhält eine breitere Grundlage für gemeinsame Projekte.

Innenminister Christian Pegel betonte: Gerade in Zeiten wachsender Anforderungen an den Katastrophenschutz brauchen wir verlässliche und effiziente Strukturen. Die Zusammenarbeit der Länder ermöglicht es uns, die Beschaffung strategischer zu planen und schneller auf neue Heraus-forderungen zu reagieren. Das stärkt die Einsatzfähigkeit vor Ort spürbar."

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vereinheitlichung technischer Standards sowie der besseren Planbarkeit größerer Beschaffungsvorhaben. Kommunen und andere Träger können sich an den gemeinsamen Verfahren beteiligen, bleiben dabei jedoch in ihrer Entscheidung flexibel.

Mit dem Inkrafttreten der Vereinbarung setzen die beteiligten Länder ein Signal für eine stärkere länderübergreifende Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz sowie für eine moderne und wirtschaftliche Ausstattung der Einsatzkräfte.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 14:40

    IM-MV: Presseeinladung: Woldegk erhält Unterstützung für Feuerwehr und Sportzentrum

    Schwerin (ots) - Am Dienstag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an Bürgermeister Tony Hyna symbolisch einen Zuwendungsbescheid für die Ortswehr Bredenfelde und eine Inaussichtstellung von 500.000 Euro Sonderbedarfszuweisung für das neue Woldegker Sportzentrum. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 12:40

    IM-MV: Beflaggung anlässlich des Nationalen Veteranentages in MV

    Schwerin (ots) - Anlässlich des Nationalen Veteranentages am 15. Juni 2026 (Montag) ordnet Innenminister Christian Pegel landesweite Beflaggung (vollmast) der Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, an. "Der Nationale Veteranentag bietet uns die Gelegenheit, die Leistungen und den ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:33

    IM-MV: Presseeinladung: Land würdigt erstmals Engagement im Katastrophenschutz

    Schwerin (ots) - Die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und der Minister für Inneres und Bau, Christian Pegel, verleihen erstmals das Katastrophenschutzehrenzeichen des Landes Mecklenburg-Vorpommern an mehrere Frauen und Männer. Mit der Auszeichnung würdigt das Land das herausragende Engagement von Einsatzkräften und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren