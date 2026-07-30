Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Feldhäcksler und Ballenpresse bei Brand vollständig zerstört - hoher Sachschaden

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr gerieten auf einer landwirtschaftlichen Fläche an der Straße "Vor dem Bruche" ein Feldhäcksler und eine Ballenpresse in Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es während der Erntearbeiten aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand am Feldhäcksler beziehungsweise am zu verarbeitenden Stroh. Durch den Materialauswurf griff das Feuer auf die neben dem Häcksler fahrende Ballenpresse über. Dem Fahrer gelang es noch rechtzeitig, das Zugfahrzeug von der Ballenpresse abzukoppeln. Dieses blieb unbeschädigt.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwagstorf, Venne, Ostercappeln und Hitzhausen standen der Feldhäcksler und die Ballenpresse bereits in Vollbrand. Die Löschkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Stoppelfeldes verhindern und löschte den Brand. Trotz der Löscharbeiten wurden beide landwirtschaftlichen Maschinen vollständig zerstört.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 800.000 Euro beziffert.

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