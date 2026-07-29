Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld, Handtaschen und Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die rund um einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Wihokirche" in Osnabrück am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte(n) der/die Täter gegen 20.30 Uhr durch Einschlagen eines Fensters in das Einfamilienhaus eingestiegen sein. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Das gestohlene Diebesgut: Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags, wertvolle Handtaschen und Schmuck.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 327-2215, -2115 oder -3203 zu melden.

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