Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 81-Jähriger hebt Bargeld ab und wird ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Stippvisite eines 81-jährigen Mannes in Osnabrück endete am Dienstagabend mit einem sehr unerfreulichen Vorfall.

Der Senior aus Georgsmarienhütte hatte gegen 17 Uhr in der Sparkassen-Filiale an der Wittekindstraße in Osnabrück einen größeren Bargeldbetrag abgehoben. Nach Angaben des Mannes ist er dann in Richtung seines auf dem Parkplatz hinter der Filiale der Deutschen Bank abgestellten Pkw gegangen. Noch vor Erreichen des Parkplatzes sei er in der Klusstraße von hinten angegriffen worden. Der Täter habe ihm in die Hosentasche gegriffen - und das Bargeld aus dem Portemonnaie entwendet. Die Fahndung nach dem flüchtigen Mann verlief bislang ergebnislos.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt; 1,80 Meter groß; schlanke Statur; bekleidet mit einem dunklen Fischerhut und einer schwarzen Jacke; hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter Telefon 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

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