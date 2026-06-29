Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Fünfköpfige Familie sorgt für Aufregung im Freibad - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Das Verhalten einer mehrköpfigen Familie hat am Freitagmittag im Freibad Bad Laer für reichlich Aufregung gesorgt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen hat der Bademeister gegen die Familienmitglieder (zwei Erwachsene und drei kleine Kinder) ein Hausverbot ausgesprochen. Zuvor sollen sie mehrfach gegen die Haus-, Bade- und Rutschregeln des Freibads verstoßen haben. Da die Familie sich weigerte, das Gelände zu verlassen, wurde die Polizei alarmiert. In der Folge fiel der Vater durch laustarke Beleidigungen auch in Richtung der Polizeibeamten auf. Der Mann warf dem Bademeister vor, sich nicht ordnungsgemäß verhalten zu haben.

Um den Sachverhalt weiter aufklären zu können, bittet die Polizei um weitere Hinweise. Zeugen des Vorfalls können sich unter Telefon 05401/8316-0 melden.

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