PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Untersuchungshaft nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es in einer Wohnung an der Straße Im Wegrott zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 47-jähriger Mann erlitt dabei mehrere Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 47-Jährige die Wohnung gegen 22.50 Uhr gezielt aufgesucht und betreten, nachdem ihm der 17-jährige Bewohner die Tür geöffnet hatte. Der Jugendliche verließ daraufhin seine Wohnung und verständigte die Polizei sowie mutmaßlich auch Angehörige. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 49-jährigen Vater des Bewohners und dem späteren Opfer. Dabei soll der Beschuldigte mehrfach mit einem Messer auf den 47-Jährigen eingestochen haben. Der Mann aus Osnabrück wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte nahmen den 49-Jährigen noch vor Ort fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen Geldforderungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen. Der Beschuldigte wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 10:23

    POL-OS: Melle: Einbruch in Wohnung - Schmuck und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 23.30 Uhr, sind Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung an der Luisenstraße eingedrungen. Die Bewohner stellten nach ihrer Rückkehr in die Wohnung fest, dass sich Unbekannte gewaltsam unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:50

    POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Schreck in den frühen Morgenstunden: Am Montag gegen 03:30 Uhr wurde ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Rotenburger Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt, den er bei geöffnetem Fenster wahrnahm. Wenig später stellte sich heraus, dass sich offenbar unbekannte Täter Zutritt zum rückwärtigen Kellerbereich des Hauses verschafft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren