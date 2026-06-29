Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Untersuchungshaft nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es in einer Wohnung an der Straße Im Wegrott zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 47-jähriger Mann erlitt dabei mehrere Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 47-Jährige die Wohnung gegen 22.50 Uhr gezielt aufgesucht und betreten, nachdem ihm der 17-jährige Bewohner die Tür geöffnet hatte. Der Jugendliche verließ daraufhin seine Wohnung und verständigte die Polizei sowie mutmaßlich auch Angehörige. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 49-jährigen Vater des Bewohners und dem späteren Opfer. Dabei soll der Beschuldigte mehrfach mit einem Messer auf den 47-Jährigen eingestochen haben. Der Mann aus Osnabrück wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte nahmen den 49-Jährigen noch vor Ort fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen Geldforderungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen. Der Beschuldigte wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern derzeit an.

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