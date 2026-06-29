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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Motorradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt - Unfallursache bisher unklar

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 23.30 Uhr auf dem Lutterdamm zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr der Mann den Lutterdamm aus Richtung Venne kommend in Fahrtrichtung Bramsche. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Hausnummer 6A die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad und stürzte. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der Verletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr ist bisher nicht auszuschließen. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutentnahme sowie die umfassende Sicherung der Unfallspuren an. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei Bohmte bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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