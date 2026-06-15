Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrollen auf Pagenstecherstraße - Polizei zählt zahlreiche Verstöße

Osnabrück (ots)

Gezielte Schwerpunktkontrollen in den vergangenen Wochen im Bereich der Pagenstecherstraße und im Innenstadtbereich haben erneut zahlreiche Verstöße aus der sogenannten "Autoposer-Szene" aufgedeckt. Bei den Kontrollen stellten die Einsatzkräfte neben erheblichen technischen Manipulationen an Fahrzeugen auch zahlreiche Verkehrsverstöße fest.

Besonders im Fokus standen manipulierte Abgasanlagen. Insgesamt vier Fahrzeuge wiesen derart veränderte Auspuffsysteme auf, dass sich das Geräuschverhalten deutlich verschlechterte. In allen Fällen führte dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Entsprechende Mängelverfahren wurden eingeleitet. Zwei Fahrzeuge stellten die Beamten zur weiteren Beweissicherung sicher. Die technischen Gutachten hierzu werden derzeit durch Sachverständige erstellt.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte in der Vergangenheit drei weitere Fahrzeuge mit unzulässigen technischen Veränderungen. Festgestellt wurden unter anderem folierte Heckleuchten, unzulässige Rad-/Reifenkombinationen sowie nicht genehmigte Fahrwerksumbauten. Auch hier erlosch jeweils die Betriebserlaubnis. In diesem Zusammenhang leitete die Polizei zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Falschbeurkundung im Amt gegen einen Prüfer einer Prüforganisation ein.

Neben diversen weiteren technischen Mängeln und unvorschriftsmäßigen Veränderungen an Fahrzeugen registrierten die Beamten auch zahlreiche Verstöße im Fahrverhalten. So ahndete die Polizei insgesamt 15 Fälle von unnötiger Lärmentwicklung.

Besonders gravierend fiel in den Wochen zudem ein Geschwindigkeitsverstoß aus: Auf der Pagenstecherstraße wurde ein Fahrzeugführer mit vorwerfbaren 105 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Ihn erwarten nach aktuellem Bußgeldkatalog 560 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Außerdem leiteten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen zwei Fahrzeugführer ein. Hinzu kamen mehrere Rotlichtverstöße sowie zahlreiche weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Die Polizei Osnabrück wird derartige Kontrollen weiterhin konsequent fortsetzen.

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