POL-OS: Bramsche: Lkw geriet auf der A1 in die Berme - Bergung erfolgt am späten Abend - Hauptfahrstreifen gesperrt

Bramsche (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Autobahn 1, Richtungsfahrbahn Bremen, bei Bramsche zu einem Unfall eines Lkw gekommen. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden geriet der 35-jährige Fahrer des Sattelzugs nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der Berme zum Stehen. Der Mann aus Nordmazedonien blieb unverletzt, die gelbe Zugmaschine mit rotem Auflieger ist nicht mehr fahrbereit und muss am Freitagabend geborgen werden. Die Polizei sperrte temporär den Hauptfahrstreifen, der Verkehr fließt nun aber zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Ab 22 Uhr wird die A1 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Wenig später wird für die Bergung auch der Überholfahrstreifen der Autobahn in Richtung Münster gesperrt. Die Bergung dauert etwa vier Stunden.

