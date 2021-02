Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Pkw in Brand geraten

Bramsche (ots)

An der Dorfstraße geriet am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ein BMW in Brand. Der Eigentümer startete den Motor des Pkw und entfernte sich für einen kurzen Moment. Während dessen brach im Motorraum ein Feuer aus, worauf ein Zeuge aufmerksam wurde und die Polizei und die Feuerwehr alarmierte. Der Eigentümer löschte den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben.

