POL-ME: Fußgänger von Auto angefahren: Schwer verletzt - Monheim - 2006009

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag (2. Juni 2020) ist bei einem Verkehrsunfall an der Hauptstraße in Baumberg ein 75 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr gegen 12:15 Uhr ein 74-jähriger Monheimer mit seinem Seat Altea XL über die Hauptstraße in Richtung Thomasstraße. Als er nach rechts in die Thomasstraße abbiegen wollte, übersah er dabei einen 75 Jahre alten Mann aus Düsseldorf, der gerade zu Fuß die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger auf die Motorhaube aufgeladen wurde, gegen die Windschutzschreibe prallte und zu Boden geschleudert wurde.

Dabei wurde der Düsseldorfer schwer verletzt. Gleich mehrere Zeugen alarmierten die Rettungskräfte und versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Sanitäter. Der 75-Jährige musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär behandelt wird.

