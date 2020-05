Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Osnabrück (ots)

An einem Mehrfamilienhaus am Gartlager Weg, Ecke Luhrmannsweg, setzten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen drei Mülltonnen in Brand. Zwei 33 Jahre alte Männer wurden gegen 01.30 Uhr auf die Flammen aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Als die Beamten an dem Wohnhaus eintrafen, brannten die Tonnen lichterloh und die Flammen schlugen in Richtung des Gebäudes. Den Polizisten gelang es den Brand zunächst mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle bringen, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen endgültig löschen konnten. Verletzt wurde niemand. Die Osnabrücker Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

