Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Minibagger in Neuenkirchen gestohlen

Melle (ots)

Auf der Baustelle eines Mehrparteienhauses an der Hauptstraße geriet in der Nacht zu Mittwoch ein Minibagger ins Visier von Dieben. Der oder die Täter begaben sich zwischen 17 Uhr (Dienstag) und 06.45 Uhr (Mittwoch) auf das Baugrundstück und stahlen das orangefarbene Arbeitsfahrzeug der Marke Hitachi. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Baggers geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Tel. 05422/920600.

