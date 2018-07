POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Pkw-Brand gesucht

Osnabrück (ots) - In der Wüstenstraße/Ecke Jahnstraße, geriet am Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache ein VW Lupo in Brand. Ein Anwohner hörte gegen 03.30 Uhr einen lauten Knall. Als er nachschaute, bemerkte er auf einem dortigen Parkplatz das brennende Auto und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kleinwagen bereits vollständig in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch nicht verhindern, dass ein neben dem Lupo geparktes Wohnmobil in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

