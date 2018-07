POL-OS: Bramsche - Exhibitionist auf Kanalbrücke

Bramsche (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurden zwei junge Frauen an der Kanalbrücke Im Fühldiek /Einmündung Im Eikrode gegen 16 Uhr von einem unbekannten Mann belästigt. Der Unbekannte zeigte sich den Frauen in schamverletzender Weise und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Exhibitionist soll 35-45 Jahre alt sein, ca. 1,76m groß und schlank. Er hat blonde kurze Haare, trug ein helles Oberteil und eine beigefarbene Hose und fuhr mit einem Pkw in Richtung Engter davon. Hinweise zu der Person bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

