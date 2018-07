POL-OS: Bramsche - Unbekannte brechen in Kfz-Werkstatt ein

Bramsche (ots) - In der Nacht zu Freitag gelangten unbekannte Täter auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Industriestraße, drangen in das Gebäude der Autoverwertung ein und entwendeten aus den Büroräumen Bargeld. Die Tatzeit lässt sich zwischen 01.15 Uhr und 01.40 Uhr eingrenzen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße nimmt die Polizei Bramsche unter 05461 915300 entgegen.

