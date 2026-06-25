Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 25.06.2026

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Verpuffung in Mehrfamilienhaus++Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver++Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht++ Pkw kommt im Graben zum Stehen++

Borkum - Verpuffung in Mehrfamilienhaus

Am 25.06.2026 kam es gegen 03:45 Uhr auf Borkum, in der Randzelstraße, zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Kellerbereich des Gebäudes zu einer Verpuffung, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Objekt verlassen.

Drei Personen erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache der Verpuffung ist bislang unklar. Der Ereignisort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Weener - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver (s. Bildmaterial)

Am 24.06.2026 kam es gegen 12:20 Uhr in Weener, in der Norderstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Eine 74-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die Norderstraße stadteinwärts. In Höhe des Hafens kam ihr ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer entgegen. Dieser schwenkte nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich in Richtung der Fahrbahn.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 74-Jährige mit ihrem Fahrzeug aus und überfuhr dabei zwei Poller. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Am 25.06.2026 kam es gegen 03:20 Uhr in Weener, in der Poststraße, zu einem Einbruch in ein Geschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der Einbruch wurde durch eine Sicherheitsfirma gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die Täterschaft nicht mehr vor Ort.

Ob Diebesgut erlangt wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeuginnen oder Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Poststraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Pkw kommt im Graben zum Stehen

Am 24.06.2026 kam es gegen 15:10 Uhr in Emden, in der Straße Zum Jarßumer Hafen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 41-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi A4 die Straße Zum Jarßumer Hafen in Richtung Petkumer Straße. In Höhe eines Windparks kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Diese wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und fiel um.

Der Pkw kam anschließend in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Die Airbags des Fahrzeugs lösten aus. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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