Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Fallrohr von Wohnhaus entwendet++ Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter++ Einbruch in Einfamilienhaus++ Brand eines Elektrokamins++ Körperverletzung auf dem Friesenhügel++ Auseinandersetzung zwischen Fahrradfahrer und Rollerfahrer++ Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Weener - Fallrohr von Wohnhaus entwendet

In der Zeit von Montag, 22.06.2026, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 23.06.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Schulstraße in Weener zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Fallrohr von einem Wohnhaus. Die Schadenshöhe befindet sich im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 20:15 Uhr, kam es in Leer in der Friesenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei männliche Jugendliche gemeinsam auf einem E-Scooter die Friesenstraße in Richtung Heisfelder Straße. In Höhe der Einmündung zur Augustenstraße kamen sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall.

Einer der Jugendlichen zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite Jugendliche wurde leicht verletzt.

Im Nachgang des Verkehrsunfalls wurde der unfallbeteiligte E-Scooter durch eine bislang unbekannte Person entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zum Diebstahl des E-Scooters aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Entwendung des E-Scooters gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag, 23.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr in Steenfelde, in der Straße "An der Brücke", zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf derzeit unbekannte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Haus wurde Diebesgut im unteren vierstelligen Wert entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Brand eines Elektrokamins

Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es in Moormerland in der Kreisstraße zu einem Brandgeschehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet in einem dortigen Wohnhaus ein Elektrokamin aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die 23-jährige Bewohnerin sowie einen 54-jährigen Nachbarn gelöscht werden.

Die Feuerwehr sowie der zuständige Stromversorger waren ebenfalls vor Ort. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Emden - Körperverletzung auf dem Friesenhügel

Am Dienstag, 23.06.2026, kam es zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr in Emden, auf dem Friesenhügel in der Straße Dukegat, zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wirkte ein 29-jähriger Mann körperlich auf einen 26-jährigen Mann ein und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Der 26-Jährige erlitt hierbei eine blutende Verletzung, die medizinisch versorgt werden musste.

Gegen den 29-jährigen Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uplengen - Auseinandersetzung zwischen Fahrradfahrer und Rollerfahrer

Am Samstag, 21.06.2026, gegen 01:00 Uhr, kam es in Uplengen im Bereich der Spolser Brücke an der L18 zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Rollerfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Personen den dortigen Radweg am Nordgeorgsfehnkanal aus Richtung Neudorf kommend in Richtung Remels. Im weiteren Verlauf kam es laut Zeugenaussagen zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten.

Der 45-jährige Mann wurde hierbei verletzt. Der bislang unbekannte Rollerfahrer entfernte sich anschließend unerkannt. Er trug einen weißen Helm. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch der Rollerfahrer Verletzungen davongetragen hat.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem bislang unbekannten Rollerfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uplengen unter 04956/927450 in Verbindung zu setzen.

Jemgum - Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Straße Holtgaste in Fahrtrichtung Soltborg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein jugendlicher Motorrollerfahrer die Straße Holtgaste in Richtung Soltborg. Kurz vor der Brücke über das Holtgaster Tief wurde er von einem blauen Renault Kombi überholt. Während des Überholvorgangs kam dem Renault ein Pkw entgegen. Der Fahrer des blauen Renault lenkte daraufhin nach rechts, wodurch der Motorrollerfahrer von der Fahrbahn abgedrängt wurde und stürzte.

Der Motorrollerfahrer wurde leicht verletzt. An seinem Motorroller entstand Sachschaden. Der Fahrer des blauen Renault Kombi entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei bittet insbesondere die fahrzeugführende Person des entgegenkommenden Pkw sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem blauen Renault Kombi oder zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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