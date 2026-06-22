Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Unbekannte entwenden Fallrohre von Bestattungsunternehmen++ Einbruch in Apotheke++ Versuchter Einbruch in Tankstelle++Diebstahl auf Friedhof++ Verkehrsunfallflucht++

Weener - Unbekannte entwenden Fallrohre von Bestattungsunternehmen

In der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 08:00 Uhr, kam es in der Kreuzstraße in Weener zu einem Diebstahl an einem Bestattungsunternehmen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Fallrohre vom Gebäude. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Einbruch in Apotheke

Am Sonntag, 21.06.2026, kam es gegen 23:50 Uhr in der Norderstraße in Weener zu einem Einbruch in eine Apotheke.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im weiteren Verlauf entwendeten sie Diebesgut im unteren vierstelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Am Samstag, 20.06.2026, kam es gegen 23:40 Uhr in der Rathausstraße in Weener zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich Zutritt zum Inneren der Tankstelle zu verschaffen. Der Versuch misslang, sodass es nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu einem Eindringen in das Gebäude kam.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Diebstahl auf Friedhof

In der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 19:10 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 17:00 Uhr, kam es auf einem Friedhof in der Deichstraße auf Borkum zu einem Diebstahl an einer Grabstätte.

Bislang unbekannte Täter entwendeten dort Teile einer Grabeinfassung. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 15:20 Uhr, kam es in der Cirksenastraße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Golf eines 42-jährigen Mannes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund des Schadensbildes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw gehandelt haben könnte.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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