Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 23.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl aus Verkaufsstand++ Einbrüche++ Boot entwendet und beschädigt aufgefunden++

Westoverledingen - Diebstahl aus Verkaufsstand

Am 21.06.2026 kam es gegen 21:00 Uhr in Westoverledingen, in der Steenfelder Dorfstraße, zu einem Diebstahl aus einem Verkaufsstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei bislang unbekannte Personen Waren im mittleren zweistelligen Wert und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbrüche

In der Zeit von Samstag, 21.06.2026, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 22.06.2026, 09:30 Uhr, kam es in Emden, in der Neutorstraße, zu einem Einbruch.

Eine bislang unbekannte Täterschaft betrat das Grundstück eines Mehrfamilienhauses und verschaffte sich Zutritt zu einem dort befindlichen Schuppen. Aus diesem wurde ein Fahrrad der Marke Bulls entwendet. Zudem wurde ein im Hausflur abgestellter E-Scooter entwendet.

Die genaue Schadenshöhe ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder E-Scooters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In der Zeit von Freitag, 20.06.2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 22.06.2026, 08:00 Uhr, kam es in Emden, in der Petkumer Straße, zu einem weiteren Einbruch.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu einem Werkstattgelände und entwendete Autoteile von dort abgestellten Fahrzeugen. Zudem wurde versucht, in ein auf dem Gelände befindliches Bürogebäude einzudringen. Ein Zutritt erfolgte jedoch nicht.

Die Schadenssumme beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Boot entwendet und beschädigt aufgefunden

Am Montag, 15.06.2026, kam es gegen 12:00 Uhr in Emden, auf dem Kanal in Tholenswehr, zu einem Diebstahl eines Bootes.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete ein an einem Steg befindliches Motorboot eines 52-jährigen Mannes. Das etwa vier Meter lange Boot konnte kurze Zeit später wieder aufgefunden werden.

An dem Motorboot wurden diverse Beschädigungen festgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Personen, die Hinweise zur Tat oder zur bislang unbekannten Täterschaft im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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