Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren

Oberzella (Vacha) (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Martinstraße in Oberzella (Vacha). Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen parkenden Pkw und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts, dass der Fahrer alkoholische Getränke vor Fahrtantritt konsumiert hatte, erfolgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

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