POL-LER: Brennender Autokran auf der A31

PI Leer/Emden (ots) - Heute, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Bremer die A31 in Richtung Bottrop. Zwischen den Anschlussstellen Jemgum und Weener musste er mit seinem Autokran auf dem Seitenstreifen halten, da er eine Qualmentwicklung an seinem Fahrzeug feststellte. Unmittelbar nach dem Halten fing die Fahrerkabine Feuer und brannte vollständig aus. Zum Löschen mussten die freiwilligen Feuerwehren Jemgum und Weener alarmiert werden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Leer/West und Weener in Fahrtrichtung Oberhausen bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Zur Reinigung der Fahrbahn erschien eine Spezialfirma vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

