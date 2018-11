POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 29.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Unfallbeteiligter gesucht ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfälle ++

Emden - Unfallbeteiligter gesucht

Emden - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-jährige Emderin leichte Verletzungen erlitt, kam es am 19.11.2018 gegen 16:45 Uhr in der Petkumer Straße in Höhe des Netto-Marktes. Die Frau stand mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg, als sie leicht von einem PKW gestreift wurde. Der PKW-Fahrer fuhr von dem Parkplatz des Discounters auf die Petkumer Straße, als es zu dieser Berührung kam. Der PKW-Fahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Frau. Nachdem die Emderin angegeben hatte, unverletzt zu sein, setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt fort. Ein Personalienaustausch fand nicht statt. Im Nachgang stellte die 79-Jährige nun leichte Verletzungen am Knie fest. Die Polizei, die die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen hat, sucht nun nach Hinweisgebern und Zeugen dieses Vorfalls.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am vergangenen Sonntagvormittag kam es im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr im Kapellenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr möglicherweise mit einem Fahrzeug gegen einen VW Polo, der auf dem Parkplatz beim Friedhof geparkt war. An dem VW war ein Schaden im vorderen linken Bereich verursacht worden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gewesen.

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 17-jähriger Radfahrer aus Leer leichte Verletzungen zuzog, kam es heute Vormittag gegen 09:50 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Mozartstraße. Eine 23-jährige Frau aus Barßel befuhr mit ihrem Audi A1 die Hauptstraße in Richtung stadtauswärts. Als die Frau in diesem Verlauf nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Jugendlichen, der in gleicher Richtung den Radweg der Hauptstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige und zog sich leichte Verletzungen. Sachschäden waren sowohl an dem Audi als auch an dem Fahrrad zu verzeichnen. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein örtliches Krankenhaus.

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Am heutigen Mittag gegen 12:45 Uhr ereignete sich in der Daalerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Mädchen aus Leer leichte Verletzungen erlitt. Ein 79-jähriger Leeraner befuhr mit seinem Fahrzeug die Daalerstraße in Richtung Meierstraße. In Höhe einer Schule soll der Fahrzeugführer nach derzeitigem Ermittlungsstand mit verlangsamter Geschwindigkeit an einen Fußgängerüberweg herangefahren sein. Die 8-Jährige, die sich hier am Fahrbahnrand befand, trat auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug des Leeraners erfasst. Der 79-Jährige konnte den Zusammenstoß trotz einer zuvor eingeleiteten Bremsung nicht verhindern. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Mädchen bei dem Verkehrsunfall leichte Schmerzen und blieb damit weitestgehend unversehrt. Einer rettungsdienstlichen Behandlung bedurfte es nicht.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell