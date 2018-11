POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.11.18

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/Widerstand gegen Einsatzkräfte ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahrerflucht - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht ++

Weener - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/Widerstand gegen Einsatzkräfte

Weener - Am gestrigen Abend um 20:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung in dem Herrenweg gemeldet. Ein 46-jähriger aus Weener befuhr mit seinem Audi den Herrenweg in Richtung Zum Schöpfwerk. In einer dortigen Rechtskurve kam der Weeneraner nach links von der Straße ab und geriet in einen wasserführenden Graben. Der Fahrer konnte sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien, da sich die Türen nicht öffnen ließen. Zur Absicherung des Audi wurde die Feuerwehr aus Weener und Weenermoor hinzugerufen. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann aus dem Auto befreien konnten, zeigte sich dieser überaus aggressiv und wehrte sich mit Tritten und Beleidigungen gegen die ärztliche Versorgung. Der Fahrer wurde durch die eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Hierbei griff er auch die Beamten an und versuchte nach ihnen zu treten. Da die Beamten bei dem 46-jährigen starken Atemalkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde dieser in Begleitung der Polizei, mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt und eine Blutentnahme veranlasst. Der Mann zeigte sich weiterhin unkooperativ, sodass weitere Unterstützungskräfte hinzugezogen wurden. Einer der Beamten wurde durch die Fußtritte des Weeneraners im Gesicht getroffen, glücklicherweise jedoch nicht verletzt. Da der Mann durch den Verkehrsunfall unverletzt blieb, wurde er im Anschluss der Blutentnahme kostenpflichtig in Gewahrsam genommen. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen den 46-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - In der gestrigen Nacht um 23:35 Uhr wurden Beamte der Emder Polizei in der Hermann-Allmers-Straße auf einen BMW aufmerksam und führten im Anschluss eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 20-jährige Fahrer aus Emden nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei einer weiteren Fahrtauglichkeitsüberprüfung konnten die Beamten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Dem 20-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss konnte er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Emden - Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Am letzten Mittwoch gegen 21:15 Uhr kam es in der Niedersachsenstraße kurz vor dem dortigen Kreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem derzeit unbekannten Pkw. Ein 40-jähriger aus Leer befuhr mit seinem Golf die Niedersachsenstraße und musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens an dem dortigen Kreisel warten. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Golf zu spät gesehen und fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Golfes. Der Leeraner stieg aus seinem Auto, um sich mit dem Unfallverursacher abzusprechen. Man habe sich darauf verständigt auf den nahegelegenen VW-Parkplatz zurückzufahren, um die Personalien auszutauschen. Der Verursacher fuhr jedoch im Anschluss entgegen der Absprache durch den Kreisel in Richtung Stadt. Durch den Unfall wurde der Leeraner leicht am Hals verletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - In der gestrigen Nacht um 23:14 Uhr meldeten Passanten einen gestürzten Fahrradfahrer in der Neutorstraße. Aufgrund seiner Verletzungen an der Hand und im Gesicht wurde der 57-jährige Fahrradfahrer aus Emden in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der Emder mit seinem Fahrrad die Neutorstraße in Richtung Barenburg. In Höhe der Osterstraße wurde er von einem dunklen Pkw überholt, der ihn mit dem Außenspiegel touchierte. Der Emder kam daraufhin zu Fall und verletzte sich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell