POL-LER: Pressemitteilung der Polizeinspektion Leer/Emden am Samstag, 07.07.2018

Leer (ots) - ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfall auf Parkplatz ++ Kennzeichenmissbrauch ++ Einbruch in Apotheke ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Leer- Fahren unter Drogeneinfluss- In der vergangenen Nacht gegen 00:05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Noortmer Chaussee einen Pkw VW Polo im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30 jährige Fahrer aus Moormerland unter Einfluss von Drogen stand. Bei der genauen Inspizierung vom Pkw wurde auch eine geringe Menge Kokain im Fahrzeug aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Blutentnahme war erforderlich und ein umfangreiches Strafverfahren wurde eingeleitet. Ferner wurde die Weiterfahrt polizeilich untersagt. Parallel hierzu überprüften die Beamten auch den 32 jährigen Beifahrer aus Leer, der zunächst falsche Personalien angab. Der Grund dieser Falschaussage wurde schnell deutlich, denn die Staatsanwaltschaft Aurich hatte einen Haftbefehl mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monate gegen den Leeraner erlassen. Noch in der Nacht erfolgte für den jungen Mann aus Leer die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt.

Leer- Verkehrsunfall auf Parkplatz- Am gestrigen Freitagnachmittag in der Zeit 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz von einem Verbrauchermarkt in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach erster polizeilicher Betrachtung der Unfallschäden durch die Polizei, kollidierte beim Einparken ein gelber Kastenwagen der Marke Citroen mit einem geparkten schwarzen Kleinwagen der Marke Chevrolet Matiz. Am beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden. Die jeweiligen Fahrzeugführer machten gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten jeweils unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei in Leer bittet zur Klärung vom Unfallgeschehen um Hinweise.

Bunde - Kennzeichenmissbrauch- Am gestrigen Freitagvormittag gegen 10:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Bunde einen Pkw Ford Fiesta in der Boenster Straße. Die Kontrolle ergab, dass der 46 jährige Fahrer aus Bunde falsche Kennzeichen an seinem Pkw angebracht hatte. Diese benutzten Kennzeichen wurden amtlich vom Landkreis Emsland für ein anderes Fahrzeug zugeteilt und ausgegeben. Direkt vor Ort wurde die Weiterfahrt untersagt und die benutzten Kennzeichen wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Hesel- Einbruch in Apotheke- In der vergangenen Nacht kam es zum Einbruch in eine Apotheke an der Leeraner Straße in Hesel. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wirkte ein derzeit unbekannter Täter auf die elektrische Schiebetür im Eingangsbereich ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Im Anschluss entwendete der Täter einen unteren vierstelligen Betrag aus den Kassen sowie aus einer Geldkassette. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und führte eine Spurensuche durch. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Moormerland - Fahren unter Alkoholeinfluss- Die sehr auffällige Fahrweise von einem Pkw der Marke VW Golf, meldeten Verkehrsteilnehmer am Freitag gegen 18 Uhr der Polizei in Moormerland. Nach Angaben der Anrufer fuhr der Fahrer zu diesem Pkw in Schlangenlinien auf der "Alten Landstraße" aus Richtung Timmel kommend in Richtung Warsingsfehn. Polizeibeamte der Polizeistation Moormerland konnten den Pkw im Bereich der ersten Norderwieke anhalten. Hier wurde bei dem 54 jährigen Fahrer aus der Gemeinde Moormerland eine Atemalkoholkonzentration von 2,99 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde sofort mit der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden und eine Blutentnahme war unumgänglich. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden- Für den Bereich der Stadt Emden liegen aktuell keine presserelevanten Sachverhalte vor.

