POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 06.07.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Festnahme nach versuchten Überfällen ++ Festnahme nach Fahrraddiebstahl ++ Werkzeugdiebstahl ++ Brandursache ermittelt ++ Diebstähle aus PKW ++ PKW beschädigt ++ Auffahrunfall ++ Brandeinsätze ++

Leer - Festnahme nach versuchten Überfällen

Leer - Ein 23-jähriger Mann aus Moormerland wurde gestern Abend von Beamten der Polizei festgenommen, nachdem er in zwei Fällen versucht hatte, Bargeld zu erbeuten. Der Mann betrat zunächst gegen kurz vor 23:00 Uhr die Rezeption eines Hotels im Bahnhofsring. Er forderte einen Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der Mitarbeiter die Herausgabe verweigerte, verließ der Täter das Hotel. Der 23-Jährige begab sich unmittelbar im Anschluss daran zu einem in der Nähe stehenden Taxi, wo er nunmehr dessen Fahrer durch die geöffnete Fahrzeugscheibe ansprach und ebenfalls Bargeld forderte. Der 23-Jährige riss zeitgleich die Fahrertür auf und griff nach der Wechselgeldbörse des Taxifahrers. Diese erlangte er nicht. Stattdessen attackierte der Moormerländer den Taxifahrer nun körperlich mit seinen Händen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Als ein weiterer Taxifahrer an der Örtlichkeit erschien, ließ der 23-Jährige ab und flüchtete, ohne Beute erlangt zu haben. Der Flüchtige konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in einem nahegelegenen Lokal durch Polizeibeamte ergriffen und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand gegen die Beamten und beschädigte einen Streifenwagen. Die Beamten blieben unverletzt. Aufgrund einer Alkoholisierung des Mannes veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Bereits im Vorfeld der beiden Taten, gegen kurz nach 20:00 Uhr war die Polizei mit dem 23-Jährigen beschäftigt. Denn dieser zeigte an, selbst von zwei unbekannten Männern überfallen worden zu sein. Einer der Unbekannten habe ihn geschlagen und ihm zwei Geldbörsen mit Bargeld abgenommen. Anschließend seien sie geflüchtet. Der Moormerländer wurde am Freitagmittag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zu den Taten dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Leer - Beamte der Leeraner Polizei wurden in den frühen Morgenstunden gegen kurz vor 04:00 Uhr zu einem gerade stattfindenden Fahrraddiebstahl im Fünftelweg gerufen. Kurz vor Eintreffen am Einsatzort fiel den Beamten ein Fahrradfahrer auf, der ein weiteres Fahrrad über seine Schulter trug. Die Beamten stoppten den Mann, bei dem es sich um einen 28-jährigen Leeraner handelt. Der Leeraner gab an, dass die Fahrräder ihm gehören würden. Aufgrund der Nähe zum Tatort leiteten die Beamten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ein. Die Fahrräder stellten sie zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicher. Da der Leeraner sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten ihn zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle. Dabei bemerkten sie bei dem 28-Jährigen eine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Daraufhin leiteten die Beamten ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und veranlassten eine Blutentnahme. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Weener - Werkzeugdiebstahl

Weener - Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen Zutritt zu den Räumlichkeiten eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Straße Kirchborgum. Der Täter brach gewaltsam eine Zugangstür auf. Aus den Räumlichkeiten entwendete er mehrere Elektrowerkzeuge. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Brandursache ermittelt

Leer - Nach dem Brand einer Förderschule in Loga am Dienstagnachmittag konnte die Brandursache ermittelt werden. Am heutigen Tag führten Brandsachbearbeiter der Polizeiinspektion Leer/Emden gemeinsam mit einem Sachverständigen für Brandursachenermittlung weitergehende Untersuchungen durch. Die Ermittler gehen in diesem Fall von einer Brandstiftung aus. Eine andere Ursache wird ausgeschlossen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Einschätzungen eines Schadengutachters derweil auf eine Summe von 700.000 Euro. Der Inventarschaden ist in der Summe nicht inbegriffen. Weitere Ermittlungen dauern noch an. Zeugen oder Hinweisgeber, die im Zusammenhang mit dieser Tat sachdienliche Angaben machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstähle aus PKW

Emden - An einer Müllumladestation in der Eichstraße entwendete ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr ein Smartphone, Samsung Galaxy S8 plus, aus einem Fahrzeug, während dessen Fahrer sich kurzzeitig an einem Kassenhäuschen befand. Der Täter flüchtete unerkannt. Zu einem weiteren Diebstahl eines Smartphones durch einen unbekannten Täter kam es im Zeitraum von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen in der Herderstraße. Der Täter zerstörte in diesem Fall mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe eines Sprinters, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte ein Smartphone, Samsung Galaxy A5. Hinweise auf einen Zusammenhang beider Taten liegen nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - PKW beschädigt

Borkum - Im Zeitraum von Mittwochabend, ca. 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, ca. 06:15 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter die Front- sowie Heckscheibe eines Audi A7, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ankerstraße abgestellt war. Zur Tatausführung nutzte der Unbekannte aus Beton bestehende Zaunelemente. Zwischen 04:20 Uhr und 04:25 Uhr bemerkte eine Anwohnerin einen lauten Knall, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Auffahrunfall

Emden - Am Freitagvormittag, 10:55 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Emder mit einem Ford Fiesta die Auricher Straße in Richtung stadtauswärts. In diesem Verlauf beabsichtige er, mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Schillerstraße abzubiegen. Weil er einem Fahrradfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war, Vorrang gewähren musste, bremste der Emder sein Fahrzeug ab. Während ein nachfolgender 66-jähriger Niederländer mit seinem PKW Peugeot ebenfalls abbremste, erkannte eine diesem nachfolgende 54-jährige Emderin die Situation zu spät. Sie fuhr mit ihrem PKW Honda auf den Peugeot auf, der wiederum auf den Ford geschoben wurde. Der Emder erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Leer - Brandeinsätze

Leer - Beamte der Polizei und Kräfte der Feuerwehr wurden gestern Abend gegen 19:30 Uhr zum Brand in einem Waldstück an der Zoostraße gerufen. Ein dort brennender Stapel aus Baumschnitt konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die Beamten nahmen die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Gegen 02:00 Uhr des heutigen Tages ereignete sich auf einem Gehweg im Knollweg der Brand eines Sperrmüllhaufens. Während die Feuerwehr den Brand löschte, begannen die Polizeibeamten mit der Aufnahme des Brandortes. Ein über den Sperrmüllhaufen hinausgehend entstandener Brandschaden war nicht zu verzeichnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern in beiden Fällen noch an.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell