POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 05.07.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht ++ Gebäude der Diakonie beschädigt ++ Diebstahl aus Garage ++ Diebstahl aus Geräteschuppen ++ Schmuck entwendet ++ Polizei sucht Zeugen nach Bränden ++ Verkehrsunfallflucht ++ Kurioser Rettungseinsatz ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am gestrigen Vormittag, ca. 11:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Kraftfahrzeug die Bismackstraße in Richtung Pottgießerstraße. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia Ceed, der im hinteren linken Bereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete. Zwei Frauen beobachteten den Vorfall und informierten den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Allerdings hinterließen die Frauen nicht ihre Personalien oder Erreichbarkeit. Die Polizei bittet die Zeuginnen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus nimmt die Polizei auch Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.

Rhauderfehn - Gebäude der Diakonie beschädigt

Rhauderfehn - Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen drang ein unbekannter Täter gewaltsam in das Gebäude einer Diakonie in der Straße Untenende ein. Der Täter beschädigte mehrere Innentüren, erlangte jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherten Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Garage

Emden - Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag gewaltsam Zugang zu dem Inneren einer Garage in der Petkumer Straße. Der Täter flüchtete unerkannt mit zwei Motorradhelmen und zwei Nierengurten als Diebesgut. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer- Diebstahl aus Geräteschuppen

Leer - Im Zeitraum von Dienstagabend auf Mittwochmorgen kam es in der Alemannenstraße in zwei Fällen zum Aufbruch eines Geräteschuppens. In beiden Fällen entwendete der Unbekannte diverse Werkzeuge, darunter auch Bohrmaschinen. In einem Fall nahm er zudem ein Damenrad, einen Gasbrenner, einen Motorradhelm sowie mehrere Modellautos mit. Die Polizei nahm die beiden Tatorte auf und sicherte Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Schmuck entwendet

Leer - Ein unbekannter Täter gelang auf unbekannte Weise in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Frankenstraße. Der Täter entwendete hochwertigen Schmuck. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 30.05. und dem vergangenen Sonntag. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Polizei sucht Zeugen nach Bränden

Leer - Zum Brand eines Komposthaufens wurden gestern Nachmittag gegen kurz vor 16:00 Uhr Beamte der Polizei und Kräfte der Feuerwehr gerufen. Der Brandort liegt an einem Verbindungsweg (Fußweg) zwischen der Olthaverstraße und der Deichstraße. Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 16:43 Uhr auf einer Wiese im Windelkampsweg. Der Schaden entstand auf einer geschätzten Fläche von 25 qm. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr den Brand, während die Beamten die ersten Ermittlungen aufnahmen. Angaben zur Schadenshöhe liegen zu beiden Bränden derzeit nicht vor. Die Brandermittler gehen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen in beiden Fällen von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Weener - Ein unbekannter Mann fuhr am Dienstagvormittag, 11:40 Uhr, rückwärts mit einem PKW von der Grundstückseinfahrt einer Versicherungsagentur im Bovenpad. Er querte die Straße und stieß dann mit seinem Fahrzeug gegen einen Metallzaun. Nachdem der Mann sich die leichten Schäden am Zaun angeschaut hatte, setzte er seine Fahrt unerkannt fort. Der Verursacher soll nach derzeitigen Erkenntnisse zwischen 65 und 70 Jahre alt und mit einem silberfarbenen Opel Meriva unterwegs gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Kurioser Rettungseinsatz

Borkum - Zu einem nicht alltäglichen Rettungseinsatz wurden gestern Nachmittag gegen 17:15 Uhr Beamte der Polizeistation Borkum gerufen. Eine junge Reiterin ritt zuvor mit ihrem Pferd, als dieses sie abwarf und über den Strand auf eine Seehundbank galoppierte. Das Pferd begab sich schließlich von der Seehundbank und schwamm im Wasser umher. Da die Beamten zunächst nicht wussten, wo sich die Reiterin befand, alarmierten sie für eine mögliche Absuche im Wasser die Feuerwehr und die DLRG. Zu einer Personensuche kam es nicht, da die Reiterin zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die DLRG stellte einer vor Ort anwesenden Veterinärin ein Boot zur Verfügung, mit welchem sich diese über das Wasser dem Pferd annäherte. Der Veterinärin gelang es, das Pferd durch den Einsatz des Bootes zum Strand zu lenken. Dort konnte es schlussendlich eingefangen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb das Pferd unverletzt. Es wurde an die Halterin übergeben.

