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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Verkehrsunfall auf der A31 führt zu stundenlanger Vollsperrung

Dörpen (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, kam es gegen 14:35 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop, unmittelbar hinter der Anschlussstelle Dörpen, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 70-jährige Fahrerin eines Audi Q2 an der Anschlussstelle Dörpen auf die A31 auf. Dabei wechselte sie vom Einfädelungsstreifen unmittelbar auf den Überholfahrstreifen und missachtete nach derzeitigem Stand die Vorfahrt des nachfolgenden Verkehrs.

Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Transporters konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf den Audi auf. In der Folge prallte ein 54-jähriger Fahrer eines Sattelzuges gegen das Heck des Transporters.

Der 23-jährige Fahrer des VW Transporters erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A31 in Fahrtrichtung Bottrop bis etwa 19:00 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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