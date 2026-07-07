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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Akku eines Pedelecs explodiert während des Ladevorgangs

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, kam es gegen 14:30 Uhr im Deegfelder Weg in Nordhorn zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen explodierte aus bislang ungeklärter Ursache der Akku eines Pedelecs während des Ladevorgangs in einem verschlossenen Kellerraum. Anschließend geriet der Akku in Brand. Das Feuer griff auf ein Regal mit dort gelagerten persönlichen Gegenständen über.

Die alarmierte Feuerwehr Nordhorn verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerraum und konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand.

Der betroffene Kellerraum wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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