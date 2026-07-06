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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei sucht wichtigen Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Papenburg (ots)

Im Zusammenhang mit dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (05.07.2026) im Kreuzungsbereich der Rheiderlandstraße (L51) und der Gutshofstraße (K106), bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, bittet die Polizei Papenburg um weitere Zeugenhinweise.

Gesucht wird insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines Fahrzeugs, das unmittelbar vor dem später verunfallten Opel Corsa die Kreuzung in gleicher Fahrtrichtung passiert und anschließend verlassen hat. Diese Person könnte wichtige Angaben zum Unfallhergang sowie zur Ampelschaltung unmittelbar vor dem Zusammenstoß machen.

Der oder die Fahrzeugführende sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Die ursprüngliche Pressemitteilung zum Verkehrsunfall ist hier abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6308294

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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