Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Herzlake - Abgemeldeter Pkw gerät in Vollbrand
Herzlake (ots)
Am Sonntag, den 05.07.2026, kam es gegen 16:35 Uhr auf dem Gelände der Emsländischen Eisenbahn an der Boschstraße in Herzlake zu einem Fahrzeugbrand.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein bereits seit mehreren Wochen dort abgestellter und abgemeldeter Pkw in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Herzlake war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.
Nach Angaben der Feuerwehr sollen sich zeitweise zwei Personen in dem Fahrzeug aufgehalten beziehungsweise dort gewohnt haben. Der Pkw wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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